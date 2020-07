Cele mai utile accesorii bucatarie. De ce nu trebuie sa iti lipseasca?

Acest set de shoturi lucrate manual din sare de Himalaya este cel care va schimba complet vibe-ul unei petreceri. Culorile sunt naturale si sunt in nuante de marmura, aducand inclusiv cu lumanarile parfumate. Setul contine 4 pahare care vor sta intr-un suport de lemn de salcam. Un astfel de set adauga bauturilor preferate o usoara aroma sarata.Un astfel de set este foarte util pentru ca are un desing special conceput, cu magneti, iar materialele din care fiecare recipient este lucrat sunt de foarte buna calitate. Setul include 3 instrumente pentru gatit, un suport din bambus si 3 cutii special concepute pentru condimente.Pe langa faptul ca este un set foarte elegant care se va adapta cu succes in orice bucatarie, inclusiv in cele minimaliste, acest set este si foarte practic, datorita magnetilor care fac ca lucrurile sa nu se mai piarda usor.Cu ajutorul acestui shaker pot fi preparate cocktailurile clasice foarte usor. In plus, vine insotit si de 7 retete care sunt imprimate chiar pe peretii vasului. Shakerul are un capac confectionat din otel inoxidabil si garnitura de silicon, astfel incat scurgerea sa fie prevenita cu succes.Aceste eprubete colorate sunt cu siguranta cele care vor schimba vibe-ul unei petreceri si vor da drumul la distractie odata ce sunt umplute cu bautura preferata. Setul este format din 6 eprubete in culori diferite si un suport specific laboratorului de chimie.Aceasta stropitoare este cea mai originala solutie pentru aromarea salatelor si cu siguranta va atrage atentia musafirilor si va da bucatariei un aer jucaus. Stropitoarea vine in culori si nuante vii si este dotata inclusiv cu storcator pentru citrice care poate fi utilizat pe loc pentru a obtine un dressing fresh pentru salata. Stropitoarea este fabricata din ABS si este foarte rezistenta.