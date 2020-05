Redeschiderea si pivotarea afacerilor

Pandemia provoaca schimbarea valorilor sociale si de comportament

Oportunitatea noului context tine de noi competente in echipele companiilor

O echipa bine pregatita si adaptata la noul context digital conduce la succes

Leadershipul include acum si abilitati de influentare la distanta

Sustinerea departamentelor care genereaza cel mai rapid lichiditate si profit

In concluzie

Ziare.

com

Starea de urgenta a devenit stare de alerta, iar provocarea redeschiderii si continuarii afacerilor este puternic legata de evolutia pandemiei, dar si de actiunile care urmeaza la nivel social, politic si fiscal.Normalitatea economica de ieri inteleasa ca o conventie ghidata de norme care regleaza relatiile dintre actorii economici, sociali sau politici a fost dinamitata de acest eveniment global - pandemia.Abaterea de la norma face posibile, in acest caz, schimbarea valorilor sociale si de comportament, a celor culturale si economice.Asadar, companiile sunt nevoite sa tina cont de un context mult schimbat care le obliga pe multe sa pivoteze catre noi zone de crestere.Pentru companii, poate fi o oportunitate si chiar o nevoie sa-si construiasca competente in care ar fi vrut sa investeasca si nu au facut-o, dar care acum se demonstreaza decisive.Adica sa fie mai digitalizate, mai centrate pe valorificarea datelor, mai deschise spre accesarea solutiilor in cloud, mai automatizate, cu o prezenta mai buna in online, cu lanturi de distributie si operatiuni mai agile, cu structuri de costuri variabile si angajati cu training-uri la zi ca sa faca fata schimbarii.Astazi vedem cum la locul de munca o echipa bine pregatita poate face diferenta in timpul crizei. Companiile e bine sa treaca dincolo de relatia tranzactionala cu angajatii pentru a-i putea intelege cu adevarat.De felul in care fac managementul echipei, deleaga, dau feedback si comunica cu ei va depinde productivitatea si crearea unui mediu de lucru inclusiv si multumitor pentru angajati. Asadar, este nevoie de o transfuzie de competente si mentalitati.Crearea unui mediu de lucru adaptat la noile cerinte va crea incredere si va face tranzitia mai facila la o modalitate mixta, virtuala si fizica, de lucru.Prin instruirea liderilor sa faca managementul angajatilor la distanta, companiile pot ajuta personalul care nu a lucrat niciodata, sau doar ocazional, de acasa sa se adapteze eficient la aceasta noua modalitate.Ca raspuns la transformarile din piata, planficarea pentru o revenire fazata deschide oportunitatea analizei proceselor, trecerea la un model de operare mai agil si flexibilitatea pivotarii angajatilor la modalitatea de lucru de acasa.Evident se impune sustinerea acelor departamente care genereaza cel mai rapid lichiditate si profit si reinstruirea liderilor acestora pentru a avea competente adaptate la noul context.Accentul trebuie pus acum pe focalizarea echipelor de lucru pe prioritatile fiecarei functiuni de business, precum financiar si resurse umane.Exista oportunitatea de a reduce presiunea pe operatiuni prin digitalizare si generare de valoare (si) in mediul online.Este necesara identificarea competentelor care pot fi puse impreuna, dar si a celor care lipsesc, iar acestea trebuie invatate rapid.Operational o solutie buna este si convocarea angajatilor cei mai competenti ca sa se logheze oricand si de oriunde si sa raspunda cerintelor clientilor.Este importanta achizitia de solutii informatice care sa dea eficienta, dar mai ales e nevoie de competente ca echipa sa stie sa le foloseasca.Este nevoie de oameni instruiti sa raspunda pozitiv schimbarii, de manageri care sa faca managementul echipei la distanta, de lideri care sa faca coaching cu colegii lor.Este nevoie de oameni de echipa care sa stie sa dea feedback si sa comunice eficient si de sisteme de organizare a transferului de cunostinte intre colegi.Compania de maine este la intersectia dintre oameni si tehnologie. Transformarea potentialului celor doua componente in valoare face diferenta.