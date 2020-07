5 ponturi ca sa arati impecabil, lucrand de acasa

Nimic nu poate fi mai jenant decat sa apari in fereastra colegilor sau a sefului doar pe jumatate, sau sa se observe, in cadru, un obiect care sa te rusineze. Deschide webcamul pentru un test scurt si asigura-te ca pozitionezi camera in asa fel incat sa te incadrezi in centrul imaginii. Arunca un ochi pe langa tine si vezi daca gasesti ceva ce trebuie indepartat.Cea mai recomandata sursa de lumina pentru o videoconferinte este una naturala. In acest fel, trasaturile sunt accentuate si luminate uniform, oferindu-ti o infatisare fresh si gata de actiune. Amplaseaza computerul sau laptopul in fata unei ferestre si, cel mai important, asigura-te ca lumina vine din fata, nu din lateral. Astfel, vei evita umbrele care nu flateaza pe nimeni...Lucrezi intr-o incapere din casa unde nu exista ferestre, sau este deja seara, atunci cand primesti apelul video? Nicio problema! Aprinde lumina in camera si amplaseaza o lampa de birou, cu lumina calda, in spatele laptopului.Telemunca este un prilej de a scapa de stilul business casual pe care il dicteaza un spatiu profesional. Insa, asta nu inseamna ca poti lucra in pijamalele cu maimute sau la halatul de baie. Si nici nu te gandi ca daca nu se vede, nu conteaza! Nu aduce langa birou papucii pufosi, cu gandul ca iti vor oferi o senzatie reconfortanta in timp ce lucrezi.Exista un motiv pentru care tinuta pentru munca de acasa nu trebuie sa fie sinonima cu vestimentatia de casa. Capacitatea ta de concentrare si dispozitia de a depune efort pentru a-ti duce munca la capat sunt corelate de felul in care te simti, in raport cu mediul din jurul tau. Asa ca poti renunta la pantofii cu toc, dar rezuma-te la o pereche de tenisi de femei comozi, care te vor ancora in realitatea jobului.Unul dintre cele mai importante sfaturi pentru apeluri video are de-a face cu directia in care ne indreptam privirea atunci cand vorbim. Evita sa te uiti la fetele de pe ecran si priveste direct spre webcam. Astfel, interlocutorii se vor simti priviti, iar discutia va deveni mult mai personala, implicandu-i direct.Zambetul este foarte important in raportul cu oamenii, chiar daca discutia nu se poarta fata in fata, ci prin intermediul internetului. Atunci cand zambim, chiar si tonul vocii se schimba si parem mai abordabili. In plus, creierul inregistreaza zambetul ca o dovada a unei stari pozitive si se va comporta in consecinta. Atunci cand ceilalti vorbesc, evita sa te joci cu accesorii de pe birou sau sa butonezi telefonul, ori sa stai pe retelele sociale in broswer, crezand ca nimeni nu observa. Acorda atentie discutiei si priveste tot catre webcam, astfel incat cel care vorbeste sa se simta ascultat.Munca de acasa poate fi cel putin la fel de productiva ca activitatea de la birou. Iar videoconferintele nu fac nicio exceptie - o multime de situatii se pot rezolva prin intermediul conexiunii de internet si webcamul personal. Acum, stii si tu cum te poti prezenta in cea mai buna forma, in cadrul acestor sedinte de business.