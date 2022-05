Pirelli vinde o intreaga divizie, cu operatiuni si in Romania. La cine ajunge fabrica de la Slatina

Producatorul italian de anvelope Pirelli, cu operatiuni si in Romania, a anuntat vineri ca a ajuns la o intelegere cu privire la vanzarea diviziei de cord metalic catre compania belgiana Bekaert.

Valoarea tranzactiei se ridica la aproximativ 255 de milioane de euro, potrivit Reuters.

Reprezentantii Pirelli au afirmat ca au luat aceasta decizie pentru a se concentra asupra diviziei de anvelope premium.

Acordul de vanzare include toate cele cinci facilitati de cord metalic ale grupului italian, respectiv cele din Italia, Turcia, Romania, China si Brazilia. Tranzactia ar urma sa fie finalizata in a doua jumatate a anului.

Fabrica de cord metalic detinuta de Pirelli in Romania se afla la Slatina, unde producatorul italian are si o fabrica de anvelope. Pirelli mai detine in tara noastra o uzina in care produce filtre antiparticule pentru motoare diesel la Bumbesti Jiu, judetul Gorj.

C.S.

Ads