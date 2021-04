La Tarom restructurarea se face prin "plecari voluntare". Cati angajati urmeaza sa plece din companie

TAROM a anuntat recent ca a initiat proiectul de restructurare a personalului , una dintre componentele esentiale ale planului de redresare a companiei. "Comisia este in stransa legatura cu autoritatile romane in aceasta privinta", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene.Anul trecut, Comisia Europeana a dat unda verde unui ajutor de stat de 36,7 milioane de euro, sub forma unui imprumut, care trebuia rambursat. Atunci, Romania a dat asigurari ca, la sase luni de la plata primei transe din ajutorul de stat, imprumutul va fi platit in totalitate. In caz contrar, TAROM trebuie sa vina cu un plan de lichidare sau sa demareze un proces de restructurare pentru a deveni o companie viabila pe termen lung. Daca operatorul national va mai avea nevoie ajutor de stat, ca parte a planului de restructurare, Comisia Europeana va trebui sa-si dea acordul, se arata in materialul publicat de Economica.net