Proces pentru un post de director care nu mai exista. Fostul sef al Politiei locale Alba Iulia a castigat in instanta, dar nu mai are unde sa se intoarca

Fostul director al Politiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, demis din functie in urma cu circa un an in urma a castigat definitiv procesul cu primarul Gabriel Plesa. Ilcu ar trebui sa fie repus in functie si sa primeasca salariile neincasate in perioada cat a trecut de la demitere. Problema este ca functia de director nu mai exista in cadrul Politiei Locale Alba Iulia, care a fost reorganizata ca serviciu in cadrul primariei. "Respinge ca nefondat recursul formulat de catre recurentii-parati ... citeste toata stirea