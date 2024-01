Ana Maria Prodan a devenit președinte de club. A fost prezentată ca fiind femeia anului 2023

Agentul FIFA, care a mai fost în conducerea celor de la FC Buftea, FC Snagov, Concordia Chiajna și Universitatea Cluj, este de azi președinte al echipei de minifotbal A.C.S MFC Ploiești.

Ea a fost prezentată pompos ca fiind proaspăt câștigătoare a trofeului "Femeia Anului 2023", desemnată 4 ani la rând (2012-2022) "Managerul Anului", în cadrul Galei Fanatik, cu o serie de jucători importanți impresariați, precum Adrian Mutu, Nicolae Dica, Lucian Sânmărtean, Mihai Pintilii sau Nicolae Stanciu, dar și cu antrenori români precum Mircea Rednic, Cosmin Contra ori Ionuț Chirilă.

Echipa MFC Ploiești, înființată in anul 2014, este manageriată de Gabriel Georgescu, sub comanda căruia s-a câștigat Cupa LMF Prahova în anii 2018, 2019 si 2022. Echipa a bifat participări la turneele naționale organizate de Federația Română de Minifotbal, acolo unde, în anul 2021 a fost in Top 16 echipe de Minifotbal din România.

În 2023, echipa se afla in Top 21 echipe de Minifotbal din România. Alături de Gabriel Georgescu, au venit și câțiva jucători importanți care au pus umărul la dezvoltarea acestui proiect, precum Cristi Vlad (Petrolul Ploiesti), Georgian Păun (Dinamo) sau Hamza Younes (Petrolul).