Întrebare neplăcută la prezentarea antrenorului lui Dinamo: ”I-ați căutat pe Google?”

Administratorul special al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, Andrei Nicolescu, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că tehnicianul croat Zeljko Kopic a reprezentat opţiunea cu cele mai puţine riscuri pentru ocuparea funcţiei de antrenor principal, după plecarea lui Ovidiu Burcă.

"După o analiză atentă, cât de bine am putut noi să o facem, este opţiunea care din punctul nostru de vedere reprezintă cele mai puţine riscuri. Vreau să le mulţumesc celorlalţi antrenori cu care am discutat până acum. Riscul pe care ni l-am asumat este acela că poate Zeljko poate nu cunoaşte campionatul românesc, dar performanţa este performanţă în orice campionat. Şi atâta timp cât livrezi performanţă, te vei descurca oriunde. Noi credem că din acest punct de vedere, Dinamo Zagreb este un exemplu pentru Dinamo, prin ceea ce reuşeşte să facă pe plan intern şi internaţional. Am încercat să ne uităm la toate opţiunile posibile şi să vedem care dintre ele prezintă cele mai puţine riscuri. Şi am spus că pe munca pe care Ovidiu Burcă a clădit-o până acum trebuie să aducem pe cineva capabil să ducă munca la nivelul următor. Şi am căutat pe cineva care să fi trecut printr-o perioadă în care să se dezvolte alături de un club. Cred că este cel mai mic risc pe care ni-l asumăm în acest moment, faptul că nu cunoaşte campionatul intern. Eu sper că se anunţă o revoluţie a rezultatelor la Dinamo şi de aceea am luat această decizie. Trebuie să dovedim că aceasta e cea mai bună decizie pe care am luat-o în acest moment", a declarat Nicolescu.

„Explicați-ne puțin cum s-a ajuns aici. Vi s-a prezentat o listă cu antrenorii, i-ați căutat pe Google, cum l-ați ales pe domnul Kopic?”, a fost întrebarea unui reporter care l-a deranjat pe Andrei Nicolescu.

„Haideți că o dăm în derizoriu. Dacă putem să vorbim despre căutarea pe Google a unui antrenor pentru Dinamo București e foarte greu să vă răspund la o asemenea întrebare într-un mod normal”, a răspuns el.

Oficialul dinamovist i-a mulţumit lui Ovidiu Burcă pentru munca depusă la Dinamo: "Vreau să îi mulţumesc lui Ovidiu Burcă pentru toată munca pe care a depus-o în ultimul an, pentru ceea ce a făcut el şi a contribuit la transformarea acestui club, faţă de momentul în care a venit, când pierduse toate valorile din istoria lui. Îi mulţumim pentru etica de muncă, profesionalismul pe care le-a readus în curtea acestui club. Cred că a fost făcut un progres extraordinar de anul trecut până acum, dar acum este un moment în care trebuie să trecem la nivelul următor. Din păcate, rezultatele nu l-au ajutat pe Ovidiu şi a trebuit să ne reorientăm pentru a găsi cea mai bună soluţie din acest moment, să fim capabili să ajungem la nivelul următor", a adăugat Nicolescu.

Andrei Nicolescu şi-a arătat speranţa că tehnicianul Mircea Lucescu va lua la un moment dat decizia de a se reîntoarce în campionatul românesc.

"S-a discutat mult despre acest subiect, Mircea Lucescu poate să vină la Dinamo pe orice post şi pe orice poziţie şi-ar dori dânsul, atâta timp cât şi-ar dori să se întoarcă. Şi eu cred că la un moment dat va face acest pas", a mai spus Nicolescu.

Clubul de fotbal Dinamo Bucureşti a anunţat, vineri seara, că a ajuns la un acord cu croatul Zeljko Kopic pentru preluarea funcţiei de antrenor principal, rămasă vacantă după plecarea lui Ovidiu Burcă.

Antrenorul croat îl înlocuieşte în funcţie pe tehnicianul Ovidiu Burcă, cel care şi-a reziliat de comun acord contractul cu FC Dinamo, marţi, la doar două zile de la înfrângerea cu 1-0 din derby-ul cu FCSB din etapa a 17-a a Superligii.

În vârstă de 43 de ani, Burcă preluase echipa FC Dinamo la 21 iulie 2022, după ce anterior mai antrenase doar pe CSM Slatina. El a reuşit să obţină promovarea cu Dinamo la finalul ediţiei 2022-2023 a Ligii a II-a. În Superligă, sub conducerea sa, Dinamo a obţinut doar 10 puncte în 17 etape, înregistrând 2 victorii, 4 egaluri şi 11 înfrângeri.

În momentul de faţă, Dinamo a ajuns la 11 etape consecutive fără victorie, trei egaluri şi opt eşecuri. Dinamo are cel mai slab atac din prima ligă, cu doar 9 goluri marcate.