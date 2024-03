A violat o fata de 15 ani, a lasat-o insarcinata si a batut-o

Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad transmite ca pe 3 martie s-a dispus inceperea urmaririi penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de viol, fata de inculpatul M.M.M., in varsta de 30 de ani. Ulterior, urmarirea penala a fost extinsa cu privire la infractiunea de violenta in familie."Prin ordonanta din data de 04.03.2024 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul M.M.M pentru savarsirea infractiunilor de viol ... citește toată știrea