Peste doua milioane de lei a investit Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad in parteneriat cu Consiliul Judetean Arad si Primaria Municipiului Arad pentru reabilitarea Compartimentului Anestezie si Terapie Intensiva III, a Blocului Operator III si a Laboratorului de Microbiologie.,,Investitia in reabilitarea Compartimentului Anestezie si Terapie Intensiva III respectiv a Blocului Operator aferent acestuia a fost necesara datorita masurilor trasate, in perioada pandemiei, de catre ISU Arad ... citeste toata stirea