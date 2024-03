Surpriză mare la Miami: cine a eliminat-o pe Sabalenka

Aryna Sabalenka a fost eliminată în turul al treilea de la Miami Open.

Locul doi WTA a pierdut meciul cu Anhelina Kalinina (locul 36 WTA) în trei seturi. A fost 6-4, 1-6, 6-1 pentru jucătoarea din Ucraina, care va juca în optimi cu Yulia Putintseva, din Kazahstan.

Aryna Sabalenka nu a dorit să se retragă de Miami, deși ea a primit o veste îngrozitoare înaintea începerii turneului, după decesul fostului iubit.

Și Jelena Ostapenko (locul 10 WTA) a pierdut în turul al treilea la Miami, fiind învinsă fără drept de apel de Anna Kalinskaya, 6-3, 6-1 pentru rusoaică.

Kalinina d. Aryna Sabalenka 6-4 1-6 6-1

The biggest win of her career.

Anhelina was really struggling at the start of this year.

But she’s now beaten 2 Grand Slam Champions back to back.

✅4th top 10 win

✅2nd Miami R4

Back in a big way.

🇺🇦💙 pic.twitter.com/jnW9QY3aVj