Australian Open: ce a declarat Ana Bogdan după ce a fost eliminată de o jucătoare de 16 ani venită din calificări

Ana Bogdan, locul 66 WTA, a fost eliminată, duminică, în runda inaugurală de la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Bogdan a fost învinsă de sportivă cehă Brenda Fruhvirtova, 16 ani, venită din calificări, locul 110 mondial, scor 2-6, 6-4, 6-3.

Meciul a durat două ore şi 19 minute.

A fost un meci intens, un meci care s-a jucat. Și ea a jucat foarte bine. Eu vin după o pauză destul de lungă, după o recuperare, așa că nu am de ce să fiu foarte supărată, ci din contră, să fiu motivată să lucrez mult mai mult pentru că chiar am de muncă. La asta mă gândesc în primul rând, să lucrez din punct de vedere fizic. Sunt optimistă și pozitivă pentru tot ce urmează în anul ăsta. Am o echipă bună cu care lucrez, e în sfârșit echipa pe care mi-am dorit-o și la care am visat de foarte multă vreme, așa că e un nou început pentru mine și chiar sunt bucuroasă și recunoscătoare că pot să-i am pe acești oameni alături" a spus Ana Bogdan în exclusivitate pentru Eurosport românia.