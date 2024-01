Ce surpriză la Australian Open! Pentru prima dată pe tablou la un Grand Slam, a ajuns în optimi

Tenismena Maria Timofeeva din Rusia (170 WTA) e una dintre marile surprize de la Australian Open 2024, primul Grand Slam al anului.

Venită din calificări, Timofeeva (20 de ani) a eliminat-o vineri în turul trei pe favorita numărul 10, brazilianca Beatriz Haddad Maia (12 WTA), scor 7-6, 6-3.

Maria Timofeeva a ajuns astfel în optimi la prima sa prezență pe tabloul principal al unui Grand Slam.

Pentru un loc în sferturi, rusoaica se va duela cu ucraineanca Marta Kostyuk.

