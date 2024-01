Ultima finală la Australian Open fără Federer, Nadal sau Djokovic s-a jucat acum 19 ani. Cine a câștigat-o

Tenismanul rus Daniil Medvedev va fi adversarul italianului Jannik Sinner în finala turneului Australian Open, după ce a trecut dramatic, vineri, de germanul Alexander Zverev, care câştigase primele două seturi, 5-7, 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-3, în a doua semifinală de la Melbourne.

Daniil Medvedev, numărul 3 mondial, va încerca să-şi treacă în cont al doilea titlu de Mare Şlem după cel din 2021 de la US Open.

Sârbul Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open şi deţinătorul recordului de trofee cucerite la această competiţie (10), a fost eliminat în semifinalele turneului de Mare Şlem de la antipozi, fiind învins în patru seturi, 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3, de italianul Jannik Sinner, într-o partidă disputată vineri la Melbourne.

Jannik Sinner va disputa duminică prima finală majoră din cariera sa.

Statisticienii au remarcat faptul că ultima finală la Australian Open fără Federer, Nadal sau Djokovic s-a jucat acum 19 ani, în 2005, când rusul Marat Safin îl învingea pe favoritul gazdelor, Lleyton Hewitt, 1-6, 6-3, 6-4, 6-4.

