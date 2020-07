7 motive pentru care un sistem de navigatie auto dedicat este preferabil unei aplicatii GPS pe telefon

navigatie gps

Cand vine vorba despre dispozitive putem alege intre telefoane mobile, sisteme gps portabile si navigatii auto instalate.Sistemele dedicate de navigatie auto sunt cu siguranta cea mai indicata solutie atunci cand calatoresti mult si ai nevoie de un dispozitiv care sa iti gaseasca cel mai bun traseu dar si de un sistem multimedia care sa includa cele mai importante functii si aplicatii de pe telefoniul mobil.Cu siguranta ca atunci cand privim lucrurile din punctul de vedere al costului, prima optiune ar fi telefonul mobil. Cu toate acestea, sistemele de navigatie dedicata prezinta numeroase avantaje.In primul rand, navigatiile gps dedicate sunt special concepute sa fie integrate natural in habitaclu. Ele se potrivesc perfect in bordul masinii avand dimeniunile si conectorii necesari si nu necesita adaptari sau modificari inestetice.Astfel ca daca, de exemplu, ai nevoie desi achizitionezi una pentru acest model, aceasta se va potrivi perfect.Navigatiile auto vin cu spatiu de stocare integrat dar si cu slot pentru carduri de memorie. In timp ce stocarea hartilor pe telefon ocupa spatiu si se face destul de dificil, la navigatiile auto poti stoca hartile si le poti folosi oriunde si oricand.Avand hartile stocate economisesti trafic de date si nu este nevoie de o conexiune permanenta la internet. Acest lucru este un avantaj major mai ales cand calatoresti in afara tarii si ai disponibil un volum de date limitat in roaming.Navigatia dedicata este conceputa sa fie usor accesibila atunci cand conduci. Este plasata in centru panoului de bord, are un display de mari dimensiuni iar butoanele de meniu sunt mari pentru a putea fi accesate usor atunci cand atentia este acordata condusului.In cazul telefonului este necesar un suport de prindere pe parbriz sau pe bord care alaturi de firul de alimentare devine foarte incomod de folosit.Exista si riscul ca acesta sa se desprinda si sa nu ai pe cineva langa tine care sa te ajute sa il repozitionezi.In cazul navigatiei dedicate nu vei avea niciodata aceasta problema, aceasta fiind fixata ferm in bordul masinii si fiind usor accesibila.In cazul navigatiilor dedicate informatiile vocale sunt mai usor de auzit deoarece sunt redate in sistemul audio al masinii spre deosebire de telefon.In cazul telefoanelor exista numeroase situatii in care acestea nu se conecteaza prin bluetooth la masina sau nu redau informatiile vocale din softul gps prin sistemul audio al masinii.Sistemele auto de navigatie prin gps permit modalitati variate de conectare prin Wi Fi, Usb, Bluetooth, Mirror link sau prin reteaua GSM.Navigatiile auto dotate cu sistemul de operare Android permit instalarea aplicatiilor pe care le folosesti si pe telefonul mobil fie ca vorbim de aplicatii GPS, social media sau cele pentru muzica.