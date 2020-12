Noua taxa eco pentru masinile poluante impusa in Romania. "S-ar putea sa apara avantaje pentru cei care cumpara electrice sau hibrid"

Romania, cimitirul masinilor vechi

CIETSTE SI:

Daca cele de pana acum s-au dovedit a fi ilegale, prin natura in care au fost impuse sau implementate, analistii economici consultati de Ziare.com spun ca o astfel de taxa este necesara daca se doreste o tranzitie catre masinile electrice, dar mai ales pentru ca Romania a devenit cimitirul Europei la capitolul masini second-hand."Ce s-a schimbat in ultima perioada este planul Uniunii Europene de a trece catre masini si catre activitati care polueaza cat mai putin. Acum, s-ar putea ca aceasta cerinta de reducere a poluarii sa vina din partea UE avand in vedere ca banii care vin sunt europeni", ne-a explicat Adrian Codirlasu, vicepresedinte CFA Romania.Acesta spune ca se asteapta ca in toata UE sa fie luate masuri pentru reducerea poluarii."Sa luam de exemplu Tesla , care acum doi ani era blamata de producatorii traditionali de autoturisme afirmand ca nu este sustenabila, iar acum se discuta cum sa facem trecerea la masini electrice . Acesta este trendul si aici se va ajunge, la impunere de masini electrice si iesirea graduala de pe cele traditionale. Iar in acest context s-ar putea sa apara taxe pentru cei care polueaza si avantaje pentru cei care cumpara electrice sau hibrid, si nu numai in Romania, ci peste tot in Uniunea Europeana", a mai spus analistul economic.Va fi mai bine pentru noi pe termen lung pentru ca poluarea in orase va fi mult mai mica, este de parere Codirlasu."Producatorii auto traditionali, care nu vor veni cu masini electrice vor avea mari probleme in viitor, iar o asemenea taxa ii va ajuta pe cei de la Dacia sa vanda mult mai bine o masina electrica precum e Spring", afirma analistul. Acesta spune ca va trebui sa gasim o balanta intre a-i ajuta pe cei care cumpara masini electrice si taxarea celor care inca mai folosesc masini foarte poluante.Pe de alta partea, analistul economic Adrian Negrescu spune ca necesitatea unei taxe de poluare in Romania exista, in conditiile in care am devenit din nou o tara importatoare de masini second hand."Avand in vedere ca toate pietele mari internationale incearca sa scape de masinile vechi, Romania trebuie sa gaseasca solutii, dar unele in concordanta cu legislatia europena, care spune ca nu poti impune intr-o tara o taxa care sa incalce libertatea de circulatie a marfurilor. Daca tu imi pui taxa pentru masinile importate, mai ales pe zona de second-hand, intr-adevar, incalci legislatia", spune Negrescu.Potrivit analistului, noi, de 10 ani, ne complicam sa facem taxe de genul acesta cand putem sa imprumutam o practica din tarile civilizate, adica un impozit in functie de poluare si de vechimea masinii asa cum se practica in Germania, Franta si alte state.Adrian Negrescu crede ca ar trebui sa avem un impozit diferentiat in functie de capacitatea cilindrica, vechimea masinii si normele de poluare pe care le respecta sau nu."In momentul in care vom rupe pisica si vom decide ca avem nevoie de un impozit foarte bine stabilit in functie de lucrurile acestea, atunci Romania va reusi sa iasa din zona asta de piata de second-hand pentru masini si vom scapa si de aglomeratia de masini din marile orase unde vedem o crestere semnificativa a parcului auto", a mai spus analistul economic.Parcul auto national are aproape 80% dintre masini cu o vechime de peste 10 ani, ceea ce reprezinta un pericol pentru sanatatea oamenilor pe langa cel adus de trafic."Aveam cea mai mare rata de accidente raportata la numarul de accidente din Europa. Iar acest lucru se intampla pentru ca avem o infrastructura slab dezvoltata care nu este pregatita pentru numarul mare de masini, dar si pentru ca starea tehnica a masinilor din Romania este degradata", a mai spus Negrescu.