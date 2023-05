In orasul natal al actorului Ion Dichiseanu incepe un festival unic si complex, care aduce teatrul, filmul si muzica aproape de publicul de toate varstele. In perioada 19 - 21 mai 2023, la Adjud (judetul Bacau), va avea loc cea de-a doua editie a Festivalului de Teatru, Film si Muzica "Ion Dichiseanu". Astfel, Primaria Municipiului Adjud si Asociatia Artis, in calitate de producator, invita publicul, timp de trei zile, la Casa de Cultura "Tudor Vornicu" din Municipiul Adjud. Unic si organizat ... citeste toata stirea