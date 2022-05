Un barbat din Bacau si-a aruncat copiii intr-un rau, dupa o cearta cu sotia. Micutii au murit, barbatul n-a fost gasit

Un barbat din judetul Bacau si-a aruncat doi dintre propriii copii in apele adanci ale unui rau, dupa o cearta cu sotia. O fetita de patru luni si un baiat de cinci ani au fost scosi din apa, insa prea tarziu. Tatal este cautat in continuare de politie si pompieri. Autoritatile din Bacau au fost puse in alerta de mama copiilor. Aceasta a sunat la 112, la orele pranzului, pentru a anunta ca sotul ei este posibil sa fi produs o tragedie.Barbatul in varsta de 30 de ani plecase de acasa cu doi ... citeste toata stirea