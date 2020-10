Raport al Bancii Centrale Europene: Profitabilitatea bancilor s-a prabusit in trimestrul doi din 2020

In primul semestru din acest an, cand a izbucnit si s-a extins pandemia de coronavirus (COVID-19), rentabilitatea capitalului a fost de 0,01%, mult sub nivelul de 6,01% din urma cu un an, iar in cel putin sapte din cele 19 state membre ale zonei euro s-a inregistrat rentabilitate negativa, informeaza BCE Stocul de credite neperformante s-a situat la 503 miliarde de euro in trimestrul doi din 2020, aproape de nivelul de 501 miliarde de euro in urma cu trei luni, cel mai probabil ca efect al garantiilor de stat si moratoriilor care au ajutat bancile sa pastreze clasificarea creditelor ca performante, se arata in raport.Un studiu recent elaborat de firma de consultanta Deloitte arata ca din creditele neperformante in valoare de peste 450 miliarde de euro vandute in Europa intre 2014 si 2019, aproape jumatate au fost achizitionate de doar patru investitori: Cerberus, Blackstone, Lone Star si Goldman Sachs In general, bancile revand creditele neperformante la un pret inferior valorii nominale, in ideea de a-si elibera bilanturile si a dispune de marja de manevra necesara pentru a acorda noi credite.Volumul datoriilor din zona euro considerate putin probabil sa fie rambursate deplin este estimat la peste 500 miliarde de euro, incluzand si creditele imobiliare, datoriile la cardurile de credit si imprumuturile pentru achizitionarea de automobile. Si analistii se asteapta ca aceasta cifra sa continue sa creasca.