Creditul de nevoi personale, in topul preferintelor romanilor

Creditele de nevoi personale se afla in topul preferintelor romanilor care doresc sa acceseze un imprumut, potrivit statisticilor portalului de servicii financiare Efin.ro.

Cu o dobanda ce poate depasi 20% in unele cazuri, creditele de nevoi personale reprezinta solutia optima pentru o treime (31,7%) dintre cei care au aplicat pentru un credit pe site-ul Efin.ro in luna septembrie. Accesand un astfel de imprumut, aplicantii pot obtine chiar si 50.000 de euro. Creditele de nevoi personale sunt preferate pentru ca pot fi obtinute rapid si nu este nevoie de garantii pentru ele.

Cu toate acestea, conditiile din partea bancilor comerciale sunt astazi mult mai restrictive decat acum 4-5 ani.

Pe locurile 2 si 3 in topul celor mai accesate imprumuturi se situeaza creditele de nevoi personale cu ipoteca (11.47%) si creditele imobiliare (9.75%).

In cazul celor dintai, dobanzile incep de la 4.82% si pot ajunge la 14.28%, in timp ce la creditele imobiliare acestea variaza in intervalul 3.72% si 12.66%. Dobanzile sunt mai scazute, intrucat banca beneficiaza de garantii din partea clientilor, constand in imobilul achizitionat sau un imobil proprietate a clientului.

In plus, durata mare a acestui tip de credit face ca nivelul dobanzii sa conteze foarte mult in calculul sumei pe care clientii o pot imprumuta. Este si motivul principal pentru care aceste tipuri de credit se acorda in majoritate in euro: rata mai mica a dobanzii permite accesarea unei sume mai mari, la acelasi salariu al imprumutatului.

Cererea a fost mai slaba pentru creditele auto (1.72%) si leasing auto (1,53%).

Dupa 2008, atat oferta din partea finantatorilor cat si cererea din partea clientilor au fost mult mai reduse pentru creditele auto, ca o reflectare si a numarului mai mic de automobile noi cumparate. Bancile si firmele de leasing s-au confruntat chiar cu volume importante de credite neperformante si au constituit, fara voia lor, adevarate 'parcuri auto' din masinile recuperate de la imprumutati.

In plus, si creditul auto a fost afectat puternic de modificarea normelor de creditare: a fost redusa perioada de creditare, practic a fost eliminata posibilitatea acordarii acestor credite in valuta, iar bancile trebuie sa constituie provizioane pentru acest tip de credit, daca doresc sa fie competitive din punct de vedere al garantiilor cerute clientilor (adica sa nu ceara garantii suplimentare, fata de automobilul finantat).

Datele indica faptul ca cele mai interesate de contractarea unui credit sunt persoanele cu venituri cuprinse intre 1.000 si 1.500 lei (27%). 25,57% dintre cei care doresc sa contracteze un credit sunt din Bucuresti.

Dintre cei care au aplicat pentru un imprumut, 72,66% au varsta cuprinsa intre 20-40 ani. De asemenea, 56.41% dintre solicitanti sunt barbati.

Aproximativ o treime (28,49%) dintre persoanele care doresc sa obtina un credit mai au si alte rate, iar 14,15% sunt inregistrate in Biroul de Credite.

