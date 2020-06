Casele de marcat vor fi conectate la ANAF, incepand cu 1 iulie

Ziare.

com

Institutia mentioneaza ca furnizorii de AMEF-uri (aparate de marcat electronice fiscale - n.r.) vor fi notificati, astfel ca incepand de miercuri au primit acces gratuit la un server pentru testarea firmware-ului, potrivit comunicatului de presa a MFP, citat de Agerpres. Accesul este facilitat inainte ca furnizorii si producatorii sa mearga la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica ICI Bucuresti pentru suplimentul de aviz.Datele care vor fi colectate din AMEF-uri vor fi folosite pentru analiza si control de la distanta, ceea ce ar trebui sa conduca la reducerea substantiala a numarului controalelor fizice inopinate si la concentrarea verificarilor pe zonele de risc identificate. de laMinistrul Finantelor a precizat la randul sau ca "Am finalizat un proiect aflat pe agenda publica de peste 10 ani si care a fost amanat de toate guvernele. Transformarea digitala a Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ramane principala masura prin care cred ca se va imbunatati substantial relatia cu firmele si populatia. Vom continua proiectele in ritm accelerat in urmatoarele luni. Aceste schimbari nu vor aduce doar informatii mai complete si de calitate din economie, ci vor asigura o competitie cat mai corecta intre companii si o implicare tot mai redusa a statului in activitatea firmelor".Aproximativ 50.000 de terminale instalate de marile companii vor fi conectate la serverele ANAF pana la 31 septembrie, iar la finalul lunii ianuarie, se vor colecta datele in timp real de la un total de circa 550.000 de case de marcat.In platforma vor fi integrate si bazele de date cu fisierele colectate pana in prezent (formularul A4200 - care va fi eliminat ulterior) pentru a fi folosite in cadrul procesului de analiza. Noutatea sistemului implementat acum consta in faptul ca tot volumul de date primite si stocate din 2018 pana in prezent, cat si datele noi raportate zilnic vor fi folosite pentru analize predictive.Sistem va permite recunoasterea unor tipare si le va semnala pe cele disfunctionale sau atipice. Simplificarea merge mai departe, astfel ca interfata folosita de inspectorii ANAF va permite filtrarea datelor pe mai multe tipuri de date: cod CAEN tip produs/ serviciu, CUI, sediu, adresa si altele.Proiectul vizeaza si folosirea datelor colectate in vederea identificarii cu o acuratete foarte mare a operatorilor economici care se conformeaza benevol si cei care incearca eludarea prevederilor legale.In comunicatul MFP se precizeaza ca platforma software a fost donata Ministerului Finantelor Publice de catre Asociatia pentru Tehnologii Avansate.