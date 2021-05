Fotbalul din Spania, in doliu. Un fost jucator al Barcelonei a murit la doar 46 de ani. El l-a avut capitan pe Gica Popescu

El avea 46 de ani si era in carti pentru un post in conducerea Barcelonei, noul presedinte al catalanilor , Joan Laporta, dorindu-l la echipa lui Messi.Arnau a jucat pentru toate categoriile de varsta la FC Barcelona , din 1988 pana in 2001, atunci cand a plecat si a semnat cu Malaga.Fostul portar a prins si perioada cand echipa catalana a castigat Cupa Cupelor, cu Gica Popescu capitan.