FCSB, condamnata la TAS pentru bullying, intimidare si presiuni psihologice. Cati bani trebuie sa plateasca Gigi Becali

Jucatorul polonez a evoluat in doar 4 meciuri pentru echipa lui Becali dupa care a fost dat afara de patron.Desi avea contract cu cu FCSB , Gikiewicz a fost scos din grupul de Whatsapp al echipei, unde se discuta de programul de antrenamente. In plus, nu a mai fost primit nici la antrenamentele echipei.Polonezul nu a mai suportat umilinta si s-a adresat FIFA pentru rezilierea contractului si plata salariului.Confom instantei sportive, FCSB este vinovata de bullying, intimidare si presiuni psihologice si este obligata sa-i plateasca lui Gikiewicz suma de 100 000 euro."Din datele cazului si din dovezile atasare la dosar, pe langa faptul ca a fost indepartat de la prima echipa, ceea ce este in sine abuziv, jucatorul a fost supus mai multor practici de bullying, intimidare si presiuni psihologice care sunt ofensatoare si abuzive"", scrie in motivarea instantei, conform gsp FCSB apelase la TAS dupa ce FIFA i-a dat dreptate jucatorului pentru rezilierea contractului.