Dezvaluire incendiara: Ce hotarare importanta a luat Becali cat timp a fost in permisie

Gigi Becali a avut cinci zile libere, destul insa pentru a stabili viitorul Stelei.

Presedintele "ros-albastrilor", Valeriu Argaseala, a dezvaluit ca Becali l-a anuntat ca vrea sa investeasca serios la Steaua.

Becali vrea sa faca din Steaua o echipa capabila sa se bata de la egal la egal cu fortele din Liga Campionilor.

"Am comunicat intens cu Gigi Becali zilele astea. Nu m-am vazut cu el, dar am pus la punct viitorul echipei. Ne-am hotarit sa facem o echipa de Liga Campionilor pentru la anul. Vrem sa luam niste jucatori, am hotarat si un buget. Vrem sa intarim echipa. Gata, nu va spun mai multe, nu ma fortati", a declarat Argaseala la Fanatik Show de pe Look TV.

Un prim transfer pentru Steaua ar putea fi cel al lui Florin Acsinte, fundasul stanga de la FC Botosani.

"Permiteti-mi sa nu comentez", s-a limitat a spune Argaseala.

Florin Acsinte are 27 de ani si evolueaza ca fundas stanga. A ajuns la Botosani de la Dinamo.

