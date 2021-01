Coltul de rai al lui Gigi Becali. Patronul FCSB si-a cumparat si o turma de oi. Unde vrea sa-si petreaca restul zilelor din viata

Rareori mai intra pe la posturile TV, unde discuta despre coronavirus si medicamentele minune pe care le detine.Un obisnuit al televiziunilor de sport altadata, Becali refuza acum orice dialog despre fotbal si FCSB la tv.Ajuns la 62 de ani, latifundiarul din Pipera vrea sa-si petreaca ultimii ani din viata la manastire.El si-a anuntat apropiatii de decizia sa si peste cativa ani se va muta la un schit din judetul Valcea.Conform unor surse Ziare.com, Gigi Becali isi pregateste terenul pentru anii batranetii.A ajutat la constructia unei manastiri in localitatea Patrunsa din judetul Valcea.Omul de afaceri si-a cumparat pe meleagurile din Oltenia si cateva sute de oi. Merge des acolo cu oameniii lui de incredere, Ionut Lutu si Alexandru Tudor.Becali vrea sa-si traiasca ultimii ani din viata simplu, natural si cu mancare sanatoasa."Am construit o manastire in taina, una de care nu stie nimeni. Trebuie sa mergi o ora pe poteca", spune anul trecut, Gigi Becali.Ca sa ajungi la manastirea din satul Patrunsa, comuna Barbatesti, din judetul Valcea, este nevoie sa mergi cativa kilometri buni pe jos.Pana sa ajunga sa se retraga pe meleagurile valcene, Becali se lupta sa bage in farmaciile din Romania medicamentul Arbidol, pe care l-a luat in cantitati uriase din Rusia, dar care este blocat in vama.Acesta pastila, dupa spusele lui Becali, ajuta la eradicarea coronavirusului."Am 40-50 000 de flacoane in vama si nu-mi dau voie sa intre in Romania, nu am primit aprobare scrisa de la Ministerul Sanatatii.Am vorbit cu un lant de farmacii sa-l bagam fara adaos, ca sa poata si omul de rand sa cumpere aceste pastile.Mai ales, pentru cei care se trateaza acasa. Arbidol am putea face si in tara, ca e simplu, dar e ieftin. Am putea face pentru toata Europa", a spus Gigi Becali pentru Ziare.com