Tipic romaneste. Presedintele clubului Benfica Lisabona, reales pentru al saselea mandat

Omul de afaceri in varsta de 71 de ani, aflat in functie din 2003, s-a impus fara emotie la alegerile la care au participat ceva mai mult de 38.000 socios, un record in istoria clubului. Luis Filipe Vieira a castigat cu 62,6% din voturi, fata de 34,7% cat a obtinut principalul sau contracandidat, Joao Noronha Lopes.Vieira este judecat pentru ''obtinerea de avantaje nejustificate'', intr-un proces de coruptie care vizeaza alte 16 persoane, printre care si trei judecatori.''Nu am facut nicio crima. Daca intr-o zi voi fi condamnat pentru coruptie, voi parasi imediat clubul'', s-a aparat Vieira, marti, intr-o aparitie la canalul CM-TV.Vieira este inculpat si pentru frauda fiscala intr-o ancheta care vizeaza clubul, care a fost implicat si suspiciuni de meciuri trucate.De cand Luis Filipe Vieira conduce clubul, Benfica a castigat sapte titluri in Portugalia, trei Cupe ale Portugaliei, sapte Cupe ale Ligii portugheze si cinci Supercupe ale Portugaliei. Pe plan continental, Benfica a pierdut de doua ori finala Europa League.Inainte de a prelua conducerea clubului, Vieira a facut avere din comertul cu pneuri inainte de a-si diversifica activitatea cu constructii si imobiliare. El s-a lansat in fotbal la Alverca, un mic club de la periferia Lisabonei, pe care l-a condus intre 1991 si 2001.