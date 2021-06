Bianca Andreescu, mesaj emotionant in limba romana pentru tatal sau. Ce i-a transmis

De ziua internationala a tatalui, sportiva i-a transmis un mesaj tatalui sau chiar in limba romana.Bianca Andrescu a castigat US Open in 2019, insa de atunci nu a mai reusit sa rupa gura targului.Si asta din cauza accidentarilor dese si a pandemiei. Ea este in continuare pe locul 7 in lume.Eliminata saptamana trecuta la Berlin in primul tur, Bianca Andreescu are timp de sarbatoare.Canadianca petrece de ziua internationala a tatalui. Sportiva tinut sa imortalizeze momentul printr-o fotografie, de pe vremea cand era mica, cu un mesaj in limba romana."Te iubesc cu tot sufletul, tati", a scris Bianca Andreescu pe Instagram.Bianca Andreescu si tatal sau. Instagram / biancaandreescuCu doar un singur Grand Slam castigat in cariera, canandianca vrea sa dea lovitura la Wimbledon