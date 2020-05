Bianca Andreescu a facut primul antrenament dupa accidentarea la genunchi: Imi doresc sa fiu numarul 1 in tenis

Ziare.

Este primul antrenament pe care campioana de la US Open il face dupa accidentarea la genunchi suferita in timpul partidei cu Simona Halep de la Turneul Campioanelor de anul trecut. Romanca a postat un filmulet pe o retea de socializare in care se antreneaza pentru prima data cu racheta in mana, spre bucuria fanilor sai din Canada si Romania, dar nu numai.Ea a si vorbit dupa acest antrenament si a dezvaluit faptul ca pentru ea cea mai mare motivatie este sa fie numarul 1 in tenis: "Nu stiu ce va fi in viitor, dar cu siguranta va pot spune ca voi da tot ce e mai bun din mine.Nu-mi place sa pierd si ma concentrez mult mai mult pe acest lucru, dar obiectivul principal ramane sa prind locul unu mondial si sa castig toate Grand Slam-urile", puncta Andreescu in cadrul emisiunii Eurosport Tennis Legend.Tenismena noastra a castigat anul trecut US Open, dupa o finala cu marea Serena Williams "In perioada aceasta putem incerca lucruri pe care nu le-am facut niciodata si care, cine stie, pot deveni noi pasiuni. Eu am demarat si un proiect de dezvoltare personala si, trebuie sa fiu sincera, a inceput deja sa imi imbunatateasca semnificativ viata", mai adauga Andreescu la emisiunea mai sus citata.Tanara de 19 ani ocupa locul 6 WTA si a castigat pana acum din tenis peste 6,5 milioane de dolari.D.A.