Bianca Andreescu a inceput sa planga in timpul unui interviu: Am ramas fara cuvinte

Tanara sportiva a fost extrem de emotionata cand a aflat ca, dupa rezultatele bune de anul trecut, numarul copiilor din Canada care fac tenis s-a dublat, de la 100 de mii, la 200 de mii."Plang! Pur si simplu plang! Am vrut sa fiu acea sursa de inspiratie pentru copii pentru ca si eu stiu ca si eu m-am uitat la alte jucatoare cand cresteam, am urmarit atat de multi sportivi. In special Kim Clijsters , pe ea am urmarit-o cel mai mult.Acest numar este o adevarata nebunie! A fost unul dintre obiectivele mele, dar pur si simplu este incredibil! Am ramas fara cuvinte", a afirmat Bianca Andreescu.Bianca Andreescu a avut un an 2019 de vis, in care a castigat Indian Wells si Rogers Cup, dar si primul sau Grand Slam, la US Open.Totusi, din noiembrie 2019 nu a mai jucat din cauza unei accidentari.Revenirea sa era asteptata in aceasta primavara, insa anularea turneelor i-a dat planul peste cap.C.S.