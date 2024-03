„Mă întrebau cu cine m-am culcat ca să apar la TV”. Dezvăluirile unei cunoscute jurnaliste de sport

Una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste sportive din Marea Britanie a făcut dezvăluiri incredibile.

După prima sa apariție în direct, o mulțime de bărați i-au scris în privat că este urâtă și au acuzat-o că s-ar fi culcat cu cineva în schimbul postului.

„Când am făcut o probă, acum mulți ani, mi s-a spus că nu sunt suficient de frumoasă pentru Sky Sports. M-am întrebat de ce trebuie să fiu atractivă, din moment ce există câțiva bărbați neatractivi acolo.

Nu mi se părea că arăt atât de rău. Mi s-a spus că trebuie să am o anumită simetrie facială ca femeie și că eu n-o am. Interesant e că, după câțiva ani, am ajuns în studio și n-a mai contat că o sprânceană era mai ridicată decât cealaltă.

După prima apariție în direct, sute de bărbați mi-au dat mesaj că sunt urâtă, bătrână și inutilă. Mă întrebau cu cine m-am culcat ca să obțin postul.

Vorbim de 2012, când citeai toate mesajele fără să realizezi cât te-ar putea afecta. Între timp am învățat că nu trebuie să dai doi bani pe părerea unui străin”, a declarat Westwood, conform presei britanice.

