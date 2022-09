11 casute cu pontoane separate, alee de promenada intre doua lacuri si pista de biciclete de 3,5 km

Cateva hectare de pe malul lacului Dracsani sunt transformate intr-un sat de vacanta in urma unei investitii private. Gabriel Apetrei si familia sa au amenajat Poienita Agrotur, langa iazul Dracsani, in apropierea satului Poienita din comuna Sulita. Prima etapa a proiectului a insemnat amenajarea unui lac, a mai multor casute si pontoane pentru pescuit, dar proiectul a ajuns deja la urmatoarea etapa. Se lucreaza intens la al doilea lac pe care vor fi 11 pontoane si 11 casute care in viitor vor ... citeste toata stirea