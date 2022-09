Dotari la Ambulatoriul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta de 10 milioane de lei, investitie a CJ Brasov

Consiliul Judetean Brasov va semna contractele pentru furnizarea ultimelor trei loturi de echipamente ce vor intra in dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Daca primele doua loturi s-au aflat in proiectul initial, al treilea insa a fost scos la licitatie dupa s-au facut economii in urma procedurilor de achizitie desfasurate in cursul implementarii proiectului."Este un proiect care contribuie la asigurarea celor mai bune conditii pentru consultatiile, ... citeste toata stirea