Purolite este aproape de comunitatile locale. Surpriza pentru asistentii medicali din Victoria

Pe 12 mai, intreaga planeta a sarbatorit Ziua Internationala a Asistentilor Medicali, marcand insemnatatea asistentilor si asistentelor pentru sistemul medical si pentru sanatatea oamenilor. Desi acestei aniversari nu i se confera o atentie deosebita la nivel local, am considerat ca acesta e un motiv in plus pentru a organiza o vizita surpriza la Spitalul din Victoria, pentru a le arata angajatilor de aici pretuirea noastra. Pentru colegii din Purolite, initiativa a fost una spontana si a ... citeste toata stirea