Riveranii, doar cu LT mai urca in Poiana

Pentru desfasurarea in conditii optime a festivalului Massif din Poiana Brasov au fost instituite mai multe restrictii de circulatie. Astfel, in perioada 13 martie (ora 20.00) - 17 martie (ora 22.00), parcarea mare Poiana Brasov va fi inchisa pentru organizarea terminal RATBV, amenajarea unor statii taxi/Uber/Bolt, a bazei de deszapezire a centrului centru de ridicare bratari de festival, a zonei de pauza a personalului din mijloacele de transport in comun.In perioada 14 martie - 16 martie ... citește toată știrea