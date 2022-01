Sambata de Sus, satul morilor de apa. Legendele comunitatii din Sambata Rasariteana si Apuseana. Brancovenii au fost stapani peste pamanturile locului

Nu putem vorbi despre o comuna din Tara Fagarasului fara sa facem un istoric al ei, mai ales ca locurile acestea duc in spate legende si istorii de secole. Localnicii au dus, pe cale orala, din generatie in generatie, aceste istorii, iar putine dintre ele au fost cuprinse in monografii semnate de mari nume de romani sau doar de intelectuali ai locului. De existenta localitatii Sambata de Sus se stie de vreo cinci veacuri si chiar mai bine, dar atestarea documentara dateaza de la 20 ianuarie ... citeste toata stirea