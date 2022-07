Schimbari la sefia ISJ Brasov. Ion Negrila a fost inlocuit cu Ariana Bucur. ,,Functiile vin si trec" spune Ion Negrila

Prin ordin de ministru, incepand cu data de 1 iulie 2022, Inspectoratul Scolar Judetean Brasov are un nou inspector general adjunct. In locul lui Ion Negrila a fost numita Ariana Bucur, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei si fost inspector scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Brasov.,,Am primit decizia ieri (n.r. joi, 30 iunie a.c.). Toti trebuie sa stim ca nu ne nastem cu functii, functiile vin si trec. Chiar nu imi pare rau. Ma intorc la catedra unde sunt titular, la ... citeste toata stirea