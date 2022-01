Se pregateste Programul HoReCa 2

In cadrul discutiilor de vineri, de la Brasov, dintre ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Cadariu si autoritatile locale si mediul de afaceri din Brasov, a fost ridicata problema programelor de sprijin a afacerilor din domeniul turismului.Astfel, oficialul guvernamental a prezentat programul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului in ceea ce priveste sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii. Acesta a mentionat ca sunt cel putin 12 programe care vor fi derulate in ... citeste toata stirea