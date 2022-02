Ministrul Mediului: Centralele termice de apartament vor fi interzise in maxim trei luni

Centralele termice individuale vor fi interzise, printr-o decizie estimata sa fie semnata in maximum 2-3 luni, a anuntat ministrul Mediului, Tanczos Barna, intr-o interventie la "Ora de Profit", de la Profit TV.Tanczos Barna a precizat insa ca vor exista si o serie de blocuri care vor fi exceptate.Masura nu se va aplica centralelor de apartament deja instalate, fie ca sunt in blocuri vechi, fie in blocuri recent construite, ci in viitoarele proiecte imobiliare."Decizia o sa existe, avem ... citeste toata stirea