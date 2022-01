Calificare!

Nationala masculina de handbal a Romaniei s-a calificat in faza a doua a preliminariilor Campionatului Mondial din 2023, dupa ce a invins selectionata Republicii Moldova cu scorul de 33-23 (18-15), duminica seara, in Sala Sporturilor "Horia Demian" din Cluj-Napoca, in ultimul meci din Grupa a 3-a din prima faza a preliminariilor.In celelalte meciuri din grupa, Romania a invins Israelul cu 33-30, iar Israelul a trecut de Republica ... citeste toata stirea