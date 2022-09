Misiune dificila in playoff

FC Brasov se afla in fata celui mai greu meci din acest sezon. "Galben-negrii" vor da piept in playoff-ul Cupei Romaniei cu FC Hermannstadt, echipa neinvinsa pana acum in actuala stagiune a Ligii 1. Cu toate ca pornesc cu sansa a doua, brasovenii sunt increzatori ca pot face o surpriza frumoasa si ii pot face fericiti pe suporterii stegari."O sa fie greu, clar. Intalnim o echipa care inca nu a pierdut sezonul acesta, se afla in primele 3 in Liga 1. O formatie care a surprins prin organizare ... citeste toata stirea