Reading, cu Puscas jumatate de ora pe teren, 0-7 "acasa" cu Fulham

Reading a obtinut o noua infrangere in esalonul secund din Anglia, 0-7 pe teren propriu contra lui Fulham, in etapa cu numarul 24. Echipa antrenorului sarb Veljko Paunovic (44 de ani) nu a rezistat decat 13 minute pana la primul gol al oaspetilor, marcat de Harry Wilson. In ultimul minut al primei reprize, Aleksandr Mitrovic a dublat avantajul, iar acest lucru pare sa fi avut un impact psihologic serios la echipa lui George Puscas, care vrea sa il imprumute in alta parte. Dupa ce formatiile au ... citeste toata stirea