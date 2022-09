Rihanna va fi vedeta spectacolului din pauza Super Bowl 2023

Rihanna va fi vedeta spectacolului din pauza urmatorului Super Bowl al NFL, care va avea loc pe 12 februarie 2023, la Glendale (Arizona). Cantareata americana a postat pe contul sau de Instagram, unde are 135 de milioane de urmaritori, o imagine fara text, in care mana ei apare tinand in mana o minge NFL.Ulterior, NFL a dat publicitatii un comunicat in care a confirmat ca Rihanna va fi vedeta pauzei finalei NHL din luna februarie, cel mai important eveniment sportiv anual din America de Nord. ... citeste toata stirea