Curtea de Apel Bucuresti a decis marti, 22 august, sa devanseze termenul de judecata a apelului formulat privind cererea de infiintare a partidului politic "Coalitia Pro Legalizarea Marijuanei". Tribunalul Bucuresti a respins ca nefondata cererea depusa de cei trei membrii fondatori ai partidului pe data de 22 mai 2023.Judecatorul a explicat in motivarea deciziei ca dispozitiile legale interne in vigoare la acest moment interzic productia, prelucrarea, valorificarea si consumul de marijuana in ... citeste toata stirea