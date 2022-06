Licitatia pentru un pranz de caritate cu Warren Buffett, incheiata cu un record

O persoana a oferit suma record de 19 milioane de dolari pentru a lua pranzul cu Warren Buffett, in a 21-a si ultima oara cand omul de afaceri miliardar a scos la licitatie un pranz privat in beneficiul unei organizatii caritabile din San Francisco, transmite Reuters.Oferta castigatoare la licitatia eBay a depasit cu mult recordul anterior, de 4,57 milioane de dolari platit in 2019 de antreprenorul in criptomonede Justin Sun, arata news.ro.CITESTE SI VIDEO PROFIT NEWS TV Bogdan Maioreanu, ... citeste toata stirea