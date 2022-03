Cine e primul sportiv important care s-a lepadat de Rusia * Va concura sub steagul Frantei: "Situatia din Ucraina m-a facut sa grabesc totul"

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 martie 2022, 22:09 / Actualizat vineri, 04 martie 2022 22:45Ciclistul Pavel Sivakov (24 de ani) nu va mai concura sub culorile Rusiei. Va reprezenta Franta la toate competitiile, avand cetatenie din 2017.Pavel este fiul unor fosti ciclisti profesionisti, rusii Alexei Sivakov si Alexandra Kolynaseva. S-a nascut in Italia, apoi si-a petrecut mare parte din viata in Franta. In anul 2017, cel in care semna cu cea mai importanta echipa din lume, Sky, Sivakov ... citeste toata stirea