Darren Cahill a inceput sa lucreze cu o noua jucatoare din circuitul WTA * "Sper sa fie pe termen lung"

Articol de GSP - Publicat sambata, 08 ianuarie 2022, 08:50 / Actualizat sambata, 08 ianuarie 2022 09:35Amanda Anisimova (20 de ani, locul 78 WTA) a dezvaluit ca a lucrat alaturi de Darren Cahill (56), fostul antrenor al Simonei Halep, in aceasta saptamana.Americanca Amanda Anisimova are parte de o saptamana de vis la Melbourne. In aceasta dimineata, dupa 6-2, 6-0 cu Daria Kasatkina, s-a calificat in finala turneului Summer Set 2, unde o va infrunta pe castigatoarea din duelul Ann Li - ... citeste toata stirea