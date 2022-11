Farul, gata sa-si vanda inca un jucator important * Anuntul lui Gica Popescu: "Sa vina cu ofertele"

Articol de GSP - Publicat duminica, 20 noiembrie 2022, 16:15 / Actualizat duminica, 20 noiembrie 2022 16:17Gica Popescu, presedintele Farului, a anuntat ca formatia sa este dispusa sa renunte la mijlocasul Alexi Pitu (20 de ani).Dupa ce a impresionat in acest sezon in Liga 1, iar Gica Popescu l-a cerut la nationala de seniori pentru amicalele cu Slovenia si Moldova, Alexi Pitu are posibilitatea sa plece de la Farul, in cazul in care echipa primeste o oferta multumitoare.MEDIADe aici se ... citeste toata stirea