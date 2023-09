Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 27 septembrie 2023, 11:25 / Actualizat miercuri, 27 septembrie 2023 11:44Campioana Romaniei la polo masculin, Steaua, a fost invinsa, in deplasare, de formatia sarba Novi Belgrad, scor 7-19, in prima etapa din faza grupelor din Liga Campionilor.Steaua face parte din grupa A din Liga Campionilor, alaturi de Novi Belgrad (Serbia), Brescia (Italia) si Sabadell (Spania)Primele doua echipe din grupe se califica in faza "sferturilor" de finala, in timp ce ... citeste toata stirea