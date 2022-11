VIDEO EXCLUSIV Antrenorul anului in ancheta GSP, Dan Petrescu dezvaluie: "Am facut mai multi bani ca tehnician decat ca jucator! Pentru Romania sunt foarte bine platit" + Ce-l deranjeaza la fotbalistii din Liga 1

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat duminica, 20 noiembrie 2022, 12:04 / Actualizat duminica, 20 noiembrie 2022 13:14Desemnat "Antrenorul Anului 2022" in prestigioasa ancheta a Gazetei Sporturilor, Dan Petrescu a facut o comparatie intre cariera sa de jucator si cea de tehnician.Citeste AICI interviul integral cu Dan PetrescuAntrenorul campioanei CFR Cluj crede ca C.V.-ul de jucator este mai impresionant, dar spune ca in calitate de antrenor a obtinut mai multi bani.In plus, ... citeste toata stirea