VIDEO Revine pe terenul de tenis, la peste un an de la ultimul meci * Cum arata jucatoarea dupa pauza

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 25 martie 2024, 10:04 / Actualizat luni, 25 martie 2024 10:24Garbine Muguruza (30 de ani) a revenit pe terenul de tenis, la un an dupa ce a anuntat ca isi va lua o pauza lunga pentru a petrece timp cu familia. Jucatoarea a decis sa renunte temporar la tenis in februarie 2023, iar acum se pregateste pentru revenire.Muguruza, care a fost pe 1 WTA si a castigat Roland Garros 2016 si Wimbledon 2017 printre altele, a postat un videoclip in acest weekend ... citește toată știrea